Незадолго до смерти близкие совсем запустили больного актера Армена Джигарханяна, а потому врачи уже не смогли его спасти

Медсестра больницы, где скончался звезда театра и кино, в интервью "Комсомольской правде" рассказала шокирующие подробности о его здоровье и последних днях жизни. По словам медработника, Армена Джигарханяна регулярно госпитализировали последние три года, а последний раз положили 14 октября. Актер продержался еще месяц и умер в ночь на 14 ноября.

Во время последней госпитализации он выглядел очень плохо, был дезоринтирован и путался во времени, не понимал, зачем его привезли в больницу. Долгое время за Арменом Борисовичем явно никто не ухаживал, он был заросшим, небритым и немытым.

"Мы корки запекшиеся на теле у него никак не могли размочить. Надо было не допускать пролежней. Пролежни – следствие плохого ухода", - заявила медсестра журналистам. - "Пролежни были у него на спине и даже на пятках. Мы вызывали хирургов, они ему вырезали, но это было бесполезно, потому что пролежни при сахарном диабете - страшная вещь, они не заживаю... Такое я не видела никогда даже в городских больницах".

Как утверждает источник, в феврале сиделка уехала в Украину, а из-за карантина полгода не могла вернуться в Москву. Только в ноябре ей удалось выбраться к Армену Джигарханяну, с тех пор женщина ухаживала за артистом каждый день с 9 до 16 часов. При этом бывшая жена Татьяна Власова, по словам медсестры, ни разу не навещала пациента.

"Она (сиделка) его не узнала и сказала мне, что, пока она отсутствовала, дома еду Армену Борисовичу никто не готовил. И не ел он даже готовое детское питание, которое она ему оставила. При поступлении его взвесили. Он весил 67 килограммов", - добавила медработник.

На момент поступления в стационар Джигарханян уже прошел "точку невозврата", медики понимали, что больной слишком плох и уже вряд ли станет на ноги. Так у него совсем отказали почки, не помогал даже гемодиализ. Медсестра подчеркнула, что дома актер не получал лечения, так необходимого при диабете. Более того, его опекун Артур Согомонян привез лекарства лишь через две недели после госпитализации.

"Я не смотрю телевизор совсем, поэтому ничего не знала про эту историю. Но Армен Борисович, когда ему ночами было очень плохо, кричал: «Мама, мамочка! Виталина! Виталина!» Я думала, Виталина его родственница", - отметила медсестра и добавила, что после смерти артиста связалась с его бывшей женой Виталиной Цимбалюк-Романовской через "Инстаграм". - "Он один раз мне сказал: «Знаешь, я никому не нужен. Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл".

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