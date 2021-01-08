Актриса Анастасия Шульженко, которая обрела популярность после романа с Тарзаном, продолжает радовать фанатов в соцсетях
Так, блогер опубликовала в своем Instagram короткое видео, и показала, на что позарился муж Наташи Королевой.
В коротком видео можно увидеть снимки Анастасии Шульженко, сделанные с помощью фильтра "рисование на песке".
И на одном из кадром любовница Тарзана предстала в прозрачных кружевах и показала, на что позарился скандально известный стриптизер.
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"Не знаю зачем я зарегистрировалась в tiktok, тиктокер из меня ещё хуже, чем блогер. Ну пусть будет", - подписала она видеоролик в своем Instagram.
"Анастасия, отлично...иду подписываться на Вас в ТикТок", "Красиво", "Круто!" , "Красавишна должна быть красивой!", "Красивая, сто пудов", - написали преданные поклонники в комментариях.
Ранее мы рассказывали, как Анастасия Шульженко поиздевалась над Тарзаном после скандального романа.
На этот раз "любовница" Тарзана опубликовала снимок с Сергеем Глушко, на котором он держит праздничный торт по случаю своего 50-летия.
"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться", - подписала начинающая актриса композицию с Тарзаном.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Анастасия Шульженко после романа с Тарзаном "опасна для общества".
Напомним, что Анастасия Шульженко после "бегства" Тарзана от Наташи Королевой ошарашила покаянием
Как сообщала Politeka, Анастасия Шульженко превратилась в рыжеволосую бестию
Также Politeka писала, что Анастасия Шульженко запела и нарвалась на критику