Актриса Анастасия Шульженко, которая обрела популярность после романа с Тарзаном, продолжает радовать фанатов в соцсетях

Так, блогер опубликовала в своем Instagram короткое видео, и показала, на что позарился муж Наташи Королевой.

В коротком видео можно увидеть снимки Анастасии Шульженко, сделанные с помощью фильтра "рисование на песке".

И на одном из кадром любовница Тарзана предстала в прозрачных кружевах и показала, на что позарился скандально известный стриптизер.

"Не знаю зачем я зарегистрировалась в tiktok, тиктокер из меня ещё хуже, чем блогер. Ну пусть будет", - подписала она видеоролик в своем Instagram.

"Анастасия, отлично...иду подписываться на Вас в ТикТок", "Красиво", "Круто!" , "Красавишна должна быть красивой!", "Красивая, сто пудов", - написали преданные поклонники в комментариях.

Ранее мы рассказывали, как Анастасия Шульженко поиздевалась над Тарзаном после скандального романа.

На этот раз "любовница" Тарзана опубликовала снимок с Сергеем Глушко, на котором он держит праздничный торт по случаю своего 50-летия.

"Будьте осторожны со своими желаниями – они имеют свойство сбываться", - подписала начинающая актриса композицию с Тарзаном.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Анастасия Шульженко после романа с Тарзаном "опасна для общества".

Напомним, что Анастасия Шульженко после "бегства" Тарзана от Наташи Королевой ошарашила покаянием

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