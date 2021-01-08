Украинка отправилась на фронт после смерти мужа



Историю Светланы Женжерухи рассказали в "Nizhyn news".



Жизнь ее мужа Владимира оборвалась в 2014 году под Луганском. Светлана, с двумя дочерьми на руках хотела бросить все и переехать, но осталась жить в военном городке.

Она часто видела мужчин в форме, что напоминало ей о покойном муже. Однажды Светлана возвращалась домой с работы и поняла, что сама хочет одеть камуфляж. Так и началась ее военная карьера.

В 2018 году Светлана подписала контракт на прохождение военной службы и отправилась на обучение. Несмотря на тяжесть военных обучений, она постоянно демонстрировала неплохие результаты, а командиры похвально отзывались о ее обучении.



"Когда впервые вернулась домой с военного полигона, девочки подбежали ко мне, обняли крепко и говорят: "Мамочка, от тебя папой пахнет...". На глаза навернулись слезы. Но я не дала им скатиться по щекам. Папа их никогда не плакал, и я не буду. Ведь теперь для девушек я должна достойно заменить обоих родителей" - поделилась Светлана.

Сейчас Светлана работает начальником учебных кабинетов. Также она прошла курсы инструктора по оказанию медицинской помощи раненым и планирует пройти обучение в центре тактической медицины.



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