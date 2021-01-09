Известная американская певица Билли Айлиш, которая предпочитает балахончатые наряды, удивила выходкой на камеру
Как рассказывает Politeka, кадры знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
Так, певица сидит дома на кровати, пока ее друг играет на пианино. Рядом с красоткой можно заметить собаку в «воротнике Елизаветы». В какой-то момент певица берет, и шлепает себя по груди, из-за чего собака переполошилась и резко встала. Это вызвало дикий смех у Айлиш.
На других кадрах Билли, не показывая ни капли стеснения, шлепает себя на камеру, наблюдая за реакцией домашнего питомца и дико смеясь.
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«Нерушимая», - коротко подписаны кадры.
Однако поклонники знаменитости не смогли поинтересоваться у кумира, почему она это делает. Кадры Билли Айлиш выбросила у себя в карусели Сторис.
До этого мы рассказывали, что 18-летнюю американскую певицу Билли Айлиш редко можно увидеть в откровенных образах, но это фото исключение
Темно-красное освещение придало загадочности и интимности моменту, запечатленному в кадре. Билли предстала в "тесном" топике, выгодно обтянувшем ее пышный бюст, и приспустила на плечи рубашку.
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