Близкие жертв рассказали, как все было

На Закарпатье мужчина жестоко расправился с двумя маленькими детьми в рождественскую ночь. Появились подробности преступления

Сожитель 35-летней женщины начал избивать ее, а затем убил ее дочь и сына во время отдыха в сауне в городе Тячев. Сообщалось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и все произошло в результате их с женщиной ссоры. Подробностями случившегося поделился брат пострадавшей женщины по имени Евгений, сообщает Mukachevo.net.

По словам Евгения, семья пострадавшей была знакома с ее сожителем – Василием, но не замечала за ним неадекватного поведения. Он ездил на заработки и привозил из-за границы деньги.

В день трагедии женщина со своими детьми и возлюбленным отправилась отдыхать в сауну. Через какое-то время администратор услышала грохот, а открыв дверь в помещение, увидела кровь и разломанные стулья. Мужчина попытался сбежать, но его задержала охрана, которая позже передала подозреваемого полиции.

Судмедэкспертиза установила, что 9-летнюю девочку и двухлетнего мальчика били либо стулом, либо об стену.

Мать погибших была госпитализирована. Евгений рассказал, что она находится в сознании, но еще не знает о гибели детей. В этом время в Тячеве проходят похороны детей.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту случившегося открыты производства в умышленном убийстве двух малолетних детей, которое совершено с особой жестокостью. За такое преступление мужчине грозит пожизненное заключение.

В сети близкие пострадавшей женщины публикуют посты с фотографиями подозреваемого, а также убитых детей.

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