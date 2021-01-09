Названы знаки Зодиака, для которых 2021 принесет удачу в финансовой сфере
Прогноз на год Белого Металлического Быка озвучил астролог шоу "Маска", передает "РБК Украина".
Овен
Для представителей этого знака Зодиака 2021 станет успешным не только в денежных вопросах, но и в личных делах. По словам астролога, для достижения желаемых результатов вы обязаны постараться, поскольку Бык будет благоволить лишь упорным представителям этого знака.
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Лев
Рожденные под этим знаком Зодиака не должны идти на авантюры и тщательно планировать каждый шаг в 2021. Специалист уверяет, что с правильным подходом вы сможете разбогатеть под конец года.
Дева
Не менее, а может даже и более лучше в финансовом плане сложится год Быка для Дев. Астролог уверяет, что любое ваше начинание обречено на успех. Но не стоит концентрировать свое внимание только на деньгах - также очень важно позаботится о своем здоровье.
Козерог
Несмотря на ситуацию в мире, вы сможете приятно увеличить свой доход, но чтобы реализировать все свои задумки вам предстоит попотеть. Астрологи советуют не лениться и прикладывать максимум усилий. Кроме того год обещает крепкое здоровье, прилив энергии и вдохновение.
Напомним, что три знака Зодиака внезапно обнищают в 2021 году.
Как сообщала Politeka, три знака Зодиака ждут счастливые перемены в 2021 году.
Также Politeka писала, что четыре знака Зодиака осуществят мечты и планы в 2021 году.