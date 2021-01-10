Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл замечена в обнимку с именитым гонщиком «Формулы 1»
Так, 50-летняя топ-модель решила поздравить одного из самых ярких спортсменов современности Льюиса Хэмильтона, который на днях отмечал 36-й день рождения.
Наоми трогательно поздравила гонщика и разместила совместные фотографии у себя в Инстаграм, передает Politeka.net
"С Днём рождения, младший братишка @льюисхэмилтон, горжусь тобой не передавая словами, передо мной красивый молодой человек с красивой душой, который достиг всех поставленных целей, ты-олицетворение того, что все желания становятся реальностью. Возвращаясь к тому моменту когда ты говорил мне, чего ты хотел бы достичь, ты достиг всего и даже больше. Ты - олицетворяешь решительность, драйв, преданность! И это все только начало, достигай больше и надевай свою корону!", - написала она.
На одном из снимков супермодель, одетая в короткое платье цвета айвори с глубоким вырезом на груди, тесно прижалась к Льюиса.
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На втором фото она также позирует в обнимку с гонщиком в полупрозрачном обтягивающем платье с провокационным вырезом на ноге, а также с глубоким декольте.
Надо сказать, что несмотря на возраст супермодель имеет роскошную фигуру с безупречными формами.
Как сообщалось до этого, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье
«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.
На фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись на кровати с бутылкой напитка в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в камеру.
Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила "добром"
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.
Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.