Украинская певица Настя Каменских удивила фото с отдыха



Как передает Politeka.net, новыми кадрами знаменитость поделилась на своей страничке в Instagram.



В эти январские дни она вместе с мужем Алексеем Потапенко отдыхают на райском курорте. Пока неизвестно где именно проводит свой зимний отпуск пара, но точно понятно, что там теплее чем в украинской столице и вокруг растут пальмы.

Каменских регулярно радует поклонников снимками с райского уголка. На этот раз певица предстала на кадре в длинной рубашке-накидке, которая не скрыла ее шикарные формы.



Фанаты были восхищены образом своей любимицы, но не обошлось и без шутливых комментариев.



"Куда грудь делась?", "Пьяная вышла!", "Милашка", "Красавица", "Настюша, ты такая красивая. Люблю твои песни!", "Настя, до чего ты хороша, просто класс" - писали под постом Каменских.

Не так давно Настя публиковала фото, на котором позировала в джинсовой мини-юбке с пикантным разрезом на бедре, в которую заправила белую рубашку только с одной стороны. В таком виде певица вышла на тропический пляж и покрасовалась перед камерой в лучах заката.

Напомним, что сочная Настя Каменских в белье и мехах похвасталась пикантными фото от Плакидюк.

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