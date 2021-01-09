Оборвалась жизнь майора ВСУ, который воевал на Донбассе
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщила активистка Наталья Лютикова на своей страничке в Facebook.
У Мирослава Баженова после войны на Донбассе обнаружили острый первичный миелофиброз и он длительное время пребывал на лечении в Турции.
Ему провели трансплантацию костного мозга, чтобы болезнь не вернулась, но она оказалась сильнее, поэтому было новое лечение и новая трансплантация, но и она не дала ожидаемого результата.
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"К сожалению, чуда не произошло. Нам не удалось его спасти, судьба забрала светлого воина, несмотря на год его адской борьбы со страшной болезнью", - говорится в сообщении.
Украинцы в сети также выразили свое соболезнование родным и близким Мирослава.
"Как он боролся! И вы, близкие ему люди, сделали все и даже больше ... сочувствую очень семье. Страшная боль, когда уходят такие, как Мирослав", "Царство небесное тебе Мирослав. Искреннее соболезнование родным и близким, держитесь", "Мои соболезнования ... Трудно подобрать слова ... Вечная память", - писали украинцы в сети.
Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.
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