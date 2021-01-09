Певица Кончита Вурст, под сценическим именем которой скрывается австрийский исполнитель Том Нойвирт, показал необычный образ



Как передает Politeka.net, новый снимок появился на Instagram-страничке знаменитости.



Австрийский поп-певец является активным пользователем Instagram и часто радует поклонников новостями своей жизни.

На этот раз Кончита показала довольно непривычный для нее образ.

Длинные темные волосы, яркий макияж, эффектные наряды и туфли на высоких каблуках артист сменил на обычные мужское пальто, туфли и кепку.

Это один из самых скромных образов певца за последнее время, так как уже несколько месяцев Том предпочитает эпатировать общество своими превращениями.

Напомним, Кочита Вурст обрела популярность после участия в песенном конкурсе "Евровидение".

Ранее сообщалось, что Кончита Вурст вновь предстала в необычном наряде. Так, на видео она позирует в коротком платье и на каблуках. Кроме того, ее волосы снова выкрашены в блонд. Она позирует рядом с певцом Рики Мерино, с которым они готовятся выпустить совместную песню.

Напомним, что Кончита Вурст вернулась к мини и каблукам, кадры провокации: "У-ля-ля".

Также Politeka писала, что Кончита Вурст в коротком платье прильнула к мускулистому мачо в латексе: кадры безобразия.