Известная украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала, как проводит зимний отпуск в Карпатах
Как передает Politeka.net, свежее фото знаменитость разместила у себя в Инстаграм.
33-летняя Никитюк сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле, где восстанавливает силы. Артистка, которая прославилась отменным чувством юмора не забывает шутить.
Так, теле-дива засветила стройную фигуру в лыжном костюме, который ей очень идет.
«Купила лыжи, палки, костюм, очки, носки и даже термо трусики !!! Зачем? Правильно, чтобы сфотографироваться в Буковеле в лобби в готели😭», - шутливо подписала Леся Никитюк.
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Фанаты принялись комментировать фото, особое внимание обратив на маникюр.
«Лесюнька как барби👍», «Классный маникюр», «Что с ногтями?Выглядит жутковато», «Этой зимой везде нет снега, не зима, а весна какая-то (((«, - пишут в сети.
Ранее мы писали о том, что Никитюк устроила жаркие танцы возле холодильника и восхитила поклонников.
На кадрах Леся позирует в белой футболке и джинсовых мини-шортах, оголив идеальные ноги. Звезда исполняет зажигательный танец на камеру, однако в какой-то момент поворачивается и «набрасывается» на холодильник.
Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.
Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой.