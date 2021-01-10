На Донбассе умер украинский защитник, боец и воин ВСУ с Ривненщины

В частности, в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области.

Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Валерий Басалыга в комментарии "UA Ривне".

По его словам, доблестный военный умер 9 января, примерно в 19:30, в пункте постоянной дислокации. Предварительной причиной смерти защитника называют острую сердечную недостаточность.

В Дубровицкой райгосадминистрации отметили, что Остапович проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту. Погибшего привезут на Ривненщину во вторник, 13 января.

"Приносим свои соболезнования семье, друзьям и знакомым погибшего воина. Вечная память", – отметили в Дубровицкой РГА. Герои никогда не умирают, они живут в наших сердцах.

Ранее мы сообщали, что умер глава Администрации Государственной специальной службы транспорта Николай Мальков. Генерал-лейтенант ВСУ ушел из жизни преждевременно вследствие болезни.

С 2000 года Мальков был начальником железнодорожных войск Украины. Более 50 лет он посвятил армейской службе, внес значительный вклад в развитие и становление Вооруженных сил Украины. В 2004 году основал и возглавил Администрацию Государственной специальной службы транспорта.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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