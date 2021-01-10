Известная советская актриса Александра Яковлева показала, как выглядит после борьбы с серьезной болезнью

Исполнительница роли Аленушки в полюбившемся многим фильме «Чародеи» несколько лет назад получила от врачей страшное известие: у нее диагностировали рак. С тех пор артистка упорно борется с этой болезнью, не поддаваясь отчаянию.

С недавних пор она стала появляться на публике в специальных шапочках. Поклонники решили, что она носит их для того, чтобы прикрыть голову, на которой из-за химиотерапии не осталось волос.

На днях в Сети появилось новое фото с Яковлевой. На нем 63-летняя актриса позирует в обнимку со своим другом. При этом выглядит она вполне жизнерадостной и счастливой. Звезда одета во все белое, а на голове у нее можно заметить аккуратную вязаную шапочку.

Поклонники актрисы комментируют ее пост в Инстаграм.

«С Рождеством, красавица!», «Радуемся с Вами и за Вас», «Желаю вам большого рождественского чуда! Будьте здоровы и живите долго, Александра. Помним и любим вашу Аленушку из "Чародеев"», - пишут люди.

Отметим, что Яковлева узнала о своем диагнозе в 2017 году. Тогда врачи сказали, что ей осталось жить всего несколько месяцев, однако звезда была настроена решительно и сразу же начала лечение.

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