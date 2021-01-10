Известная советская актриса Александра Яковлева показала, как выглядит после борьбы с серьезной болезнью
Исполнительница роли Аленушки в полюбившемся многим фильме «Чародеи» несколько лет назад получила от врачей страшное известие: у нее диагностировали рак. С тех пор артистка упорно борется с этой болезнью, не поддаваясь отчаянию.
С недавних пор она стала появляться на публике в специальных шапочках. Поклонники решили, что она носит их для того, чтобы прикрыть голову, на которой из-за химиотерапии не осталось волос.
На днях в Сети появилось новое фото с Яковлевой. На нем 63-летняя актриса позирует в обнимку со своим другом. При этом выглядит она вполне жизнерадостной и счастливой. Звезда одета во все белое, а на голове у нее можно заметить аккуратную вязаную шапочку.
"Замужняя" Бузова в опасном мини-бикини осрамилась перед публикой, опрометчивые фото: "Олечка, где твои..."
"Холостячку" Ксению Мишину засняли в постели с другим мужчиной, кадры уже в Сети: "Эллерту не позавидуешь"
Трагедия у Екатерины Кухар, судья "Танців з зірками" потеряла ребенка: "даже не ожидала этого..."
Экс-муж Лорак оставил любовницу и вернулся в Москву ради семьи: кадры "воссоединения"
Три машины всмятку: масштабное ДТП всколыхнуло Харьков, жуткий момент попал на видео
Поклонники актрисы комментируют ее пост в Инстаграм.
«С Рождеством, красавица!», «Радуемся с Вами и за Вас», «Желаю вам большого рождественского чуда! Будьте здоровы и живите долго, Александра. Помним и любим вашу Аленушку из "Чародеев"», - пишут люди.
Отметим, что Яковлева узнала о своем диагнозе в 2017 году. Тогда врачи сказали, что ей осталось жить всего несколько месяцев, однако звезда была настроена решительно и сразу же начала лечение.
Напомним, горе обрушилось на известную актрису, изменилась до неузнаваемости: "Из-за болезни стала...".
Как сообщала Politeka, больная раком российская звезда не выходит на связь, всплыли фатальные детали: "Пытались...".
Также Politeka писала, что как сейчас выглядят дети самых знаменитых советских звезд кино: «удивительное сходство».