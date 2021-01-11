Голливудская актриса Анджелина Джоли в платье свободного кроя не смогла скрыть свою стройную фигуру

Популярная звезда не перестает поражать фигурой во время любого публичного мероприятия. Долгое время после развода Джоли даже подозревали в анорексии, заявляя, что актриса заметно «сдала» и начала выглядеть несколько серо.

При этом на фан-аккаунтах поклонники делятся лучшими кадрами из фотосессий артистки за последнее время. Желая опровергнуть сплетни, поклонники поделились стильным фото Джоли, позирующей в белом свободном платье. Наряд не только максимально скрыл фигуру, но и впечатлил своей простотой.

Небольшое декольте и отсутствие рукавов продемонстрировало, что Джоли на самом деле довольно худая, но не настолько, чтобы утверждать о болезни анорексией. Фанаты оценили кадр, поделившись мнением об увиденном:

«Красиво как всегда; Круто .... ты мне нравишься 👌; Это недавнее фото? Она все еще хороша; Ты моя мечта😍; Леди босс, пожалуйста,прекратите быть такой соблазнительной; Вау, очень хорошо. Красивый вид; Хорошая поза для размышлений; Я в раю или в аду; опасная элегантность; Великолепно 😍».

Более года звезда практически не появляется на публике, лишь изредка папарацци «подлавливают» артистку во время ее отдыха с детьми или путешествия по делам. В повседневной жизни Джоли предпочитает не выделяться и всегда носит маску, а также одевается в костюмы в светло-серых и черных тонах.

При этом Джоли считается иконой стиля, ведь благодаря ее любви к классической одежде, она всегда выглядит безупречно. Во время фотосессий не забывает Анджелина также и о нотках пикантности – артистка часто подбирает образы, акцентирующие внимание на строгости линий и ее точеной фигуре.

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