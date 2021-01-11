В сети показали жуткие фото с городской детской больницы №6 в Днепре
Так, днепрянка Ольга Васильева опубликовала в Facebook снимки, на которых видны условия для детей, которые лечатся в этой больнице. Она уточнила, что ей пришлось обратиться в медучреждение из-за болезни сына.
После увиденного женщина сравнила больничный бокс со старым сараем.
"Старое всё: двери, окна, пол, туалетная комната, кровати с обвисшими сетками, подушкой можно убить, там родилось, жило, умерло и розложилось не одно поколение перьевых клещей, матрасы записянные, закаканные, забитые. Всё с момента постройки не менялось. И тут лечат наших деток", – написала она.
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Васильева уточнила, что сама лежала в больницах и понимает, что их состояние оставляет желать лучшего. Но эти боксы – худшее, что она видела в своей жизни.
Мама мальчика уточнила, что претензий к врачам больницы у нее нет, поскольку они выполняются свою работу хорошо, в силу своих возможностей. При этом она недовольна организацией лечебного процесса.
Пользователи сети в комментариях возмутились из-за увиденного. Некоторые отметили, что наблюдали такой ужас в этой больнице еще 6 лет назад.
"Лежали там 6 лет назад. Ничего не изменилось", "2008 лежали там с ребёнком ничего не изменилось", "Смотрю за 11 лет ничего не изменилось в лучшую сторону все как и было только хуже...", "Это кошмар и ужас. Страшно даже смотреть не то чтобы там находится".
Напомним, крымчане показали невыносимые условия в местных больницах, фото.
Как сообщала Politeka, в сети показали нечеловеческие условия в "вирусной" больнице под Днепром.
Также Politeka писала, что в Кривом Роге показали фото "условий" в местной больнице.