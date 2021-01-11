Люди обратились в Национальную полицию и экологическую инспекцию

Так, жители Херсонской области не на шутку встревожены из-за массовой гибели краснокнижных птиц, пишет "Голос України". Почти несколько сотен мертвых пернатых обнаружили сотрудники заповедника "Аскания-Нова".

Осматривая участок Большого Чапельского пода, где возле пруда обычно ночуют редкие перелетные птицы, сотрудники заповедника пришли в ужас. В стае серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Украины, часть особей не подает признаков жизни, другие едва держатся на ногах и харкают кровью, а это может свидетельствовать о внутреннем кровотечении.

По состянию на 9 января, специалисты насчитали 185 погибших птиц и их количество растет.

Изначально, появилась версия, что пернатых выкашивает птичий грипп. Вспышку этого заболевания как раз обнаружили в соседнем, Каховском районе. Однако, проведя исследования, специалисты пришли к выводу, что к гибели журавлей причастны фермеры, обрабатывающие поля ядохимикатами.

Неудивительно, что селяне таким образом борятся с грызунами, численность которых из-за теплой зимы значительно выросла. Но страдают, как видим, птицы, кормящиеся на тех же полях.

После обследования сельскохозяйственных угодий на границах буферной зоны заповедника ученые выявили между селами Питомник и Ясная Поляна посевы озимых, где было рассыпано отравленное зерно пшеницы.

Примечательно, что тракторист, работавший с ядохимикатами не смог предъявить никаких разрешительных документов.

Сотрудники заповедника уведомили Нацполицию и экологическую инспекцию о массовой гибели птиц.

Украинцы бурно обсуждают трагедию в соцсети:

"Господи, какой ужас... варварство, потребительство и тотальная безответственность..."

"Накормить агрария этой..."

"Дуже жаль журавликів...((( Людина має ніби розум,але планета,і все живе страждає через людство"

"Там гибнут не только журавли, к сожалению, но и хищные птицы. Жаль, что рынок ядохимикатов не контролируется и виновные за это зверство не будут наказаны"

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