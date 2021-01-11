В Черкасской области пропал ветеран АТО Анатолий Ганненко

Он еще в конце декабря перестал выходить на связь. Об этом написал его собрат Андрей Подлесный на своей странице в Facebook.



Последний раз ветерана видели 28 декабря в 19:20 в селе Бобрица где он отдыхал в заведении, где у него возник с кем-то конфликт, после чего Ганненко ушел и исчез. Уже две недели о нем нет никаких новостей.

"Военный, который стал на защиту Родины и помог защитить независимость нашего государства сейчас нуждается в вашей помощи и огласке", - написал Подлесный. Он попросил, любую информацию о пропавшем, сообщать ему в личных сообщениях на Facebook.

По словам его товарища, Ганненко на войне проявлял себя только с лучшей стороны.

"Это не вымышленный персонаж или мифический герой, Толя реально человек слова и дела, я свидетель одного из промежутков его боевого пути и поэтому подтверждаю лично, как сержант и подчиненный во взводе (далеко не пехотном) он проявлял себя только с лучшей стороны", - написал побратим пропавшего.

Не так давно мы сообщали, что в Одессе объявили в розыск темнокожую 15-летнюю девочку-подростка Соу Джанет Дауд с африканскими косичками. Как отмечается, девушка ушла из дома около двух часов ночи 24 декабря и с тех пор не дает о себе знать.

Приметы беглянки: рост 170 см, среднего телосложения, смуглая, волосы темные, заплетенные в африканские косички, карие глаза.

Напомним, что маленькая Вероника ушла из дома и не вернулась, родители в отчаянии: одесситов просят помочь найти девочку.

Как сообщала Politeka, на Одесчине молодчик напал на школьницу прямо на улице, жители рассказали увиденное.

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