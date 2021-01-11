Грузовик протаранил колонну военных, есть умершие и пострадавшие
В частности, это произошло в России в Подмосковье. Там КамАЗ врезался в колонну с военными автобусами, в которых ехали солдаты-срочники. В результате ДТП пострадал около 40 человек и 4 погибло, сообщает КоммерсантЪ.
Колонна автомобилей 147-й автобазы Генерального штаба Минобороны РФ двигалась в сторону Москвы. Автобусы с военнослужащими остановились на обочине дороги из-за поломки. В них врезался КамАЗ, который двигался в попутном направлении. По предварительной информации, водитель не успел вовремя затормозить.
Жертвы и пострадавшие находились в микроавтобусе ПАЗ, на который пришелся удар грузовика. Когда на место приехали скорые и полиция, то услышали всюду крики и увидели панику.
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В обстоятельствах ДТП начали разбираться как гражданские, так и военные ведомства РФ.
Также ранее сообщалось, что под Киевом водитель совершил смертельный наезд на пешеходов. Так, на Житомирской трассе под Киевом водитель внедорожника на скользкой дороге не успел вовремя затормозить и насмерть сбил двух человек.
Сообщается, что внедорожник "Порш" сбил двух человек насмерть. Трасса в снегу, тормозной путь у внедорожника очень длинный. Начинается до пешеходного перехода. Люди шли по пешеходному.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.