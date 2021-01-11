Голливудская актриса Анджелина Джоли в черной блузке показала пикантный образ, не прикрывая декольте

Анджелину Джоли часто называют безупречной иконой стиля за ее любовь к классическим нарядам и строгим костюмам даже на модных съемках. При этом вне съемок фильмов у актрисы очень плотный график — она гуманитарная активистка и многодетная мама, поэтому чаще всего в повседневной жизни ее наряды совсем другие и более лаконичные.

Они варьируются от случая к случаю, есть среди них и масса деловых, но очень женственных. В то же время на фотосессиях для глянца любит Анджелина придать образам страсти и с легкостью выбирает наряды с открытыми декольте, под которые не прячет бюст.

«Мне нравится быть немного сумасшедшей. Я думаю, что шрамы сексуальны, потому что это означает, что вы совершили ошибку, которая привела к беспорядку» - цитируя Анджелину Джоли, сказано на фан-аккаунте.

Поклонники поддержали:

«Она как инопланетная королева👽; У вас тоже есть свои недостатки, и это ваше право; Жизнь - это этапы, есть хорошие и плохие, с моей точки зрения, вы должны оставаться в хороших временах и двигаться дальше, быть счастливыми как можно больше, ваш образ слепит невероятно; В этой жизни платят все. Вы разлучили Питта с Энистон, развелась, и хотите, чтобы он был рядом со своими детьми?;Красивая женщина, уникальная леди, какой дурак Брэд !!; Она честная, суровое лицо Джоли, кажется, ей было очень больно».

Популярная звезда не перестает поражать фигурой во время любого публичного мероприятия. Долгое время после развода Джоли даже подозревали в анорексии, заявляя, что актриса заметно «сдала» и начала выглядеть несколько серо.

При этом на фан-аккаунтах поклонники делятся лучшими кадрами из фотосессий артистки за последнее время. Желая опровергнуть сплетни, поклонники поделились стильным фото Джоли, позирующей в белом свободном платье. Наряд не только максимально скрыл фигуру, но и впечатлил своей простотой.

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