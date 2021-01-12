Вблизи Жмеринки в Винницкой области автомобиль протаранил опору моста и упал в реку

Как передает Politeka.net, подробности жуткой аварии рассказали в пресс-службе полиции в Винницкой области.

Авария произошла около 4:00 часов неподалеку села Алексеевка.

"По предварительной информации следствия, за рулем «ВАЗа» находился 28-летний житель Могилев-Подольского района. Также в салоне легковушки находились еще 4 пассажиров: трое мужчин в возрасте 24, 28, 46 лет и 18-летняя девушка", - говорится в сообщении.

Удар был такой силы, что машину разорвало пополам. Обломки машины из реки доставали краном.

Водитель, и трое пассажиров выжили, однако двое имеют тяжелые травмы. Одному парню в результате аварии отрезало руку, другому уже в больнице ампутировали ногу. Сейчас они в реанимации, сообщает "ТСН".







Ранее мы сообщали, что на трассе "Киев - Чоп" произошло серьезное ДТП, в котором, по предварительной информации, погибли два человека.

На кадрах с места аварии, можно заметить, что участок дороги, где произошло ДТП, огородили конусами. Также в кадр попали разбитые машины и накрытые клеенкой тела.

О причинах и последствиях аварии пока не сообщается - это будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие

Также Politeka сообщала, что авто слетело с Объездной дороги прямо в воду: кадры происходящего