Жизнь украинки оборвалась на Донбассе
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.
"Виктория Слободянюк была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Умерла в зоне ООС (Донецкая область) 8 января 2021. Обстоятельства ее смерти уточняются", - говорится в сообщении.
Виктория - мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 г.р.) и родители-пенсионеры.
Местные журналисты отметили, что это не первая смерть жителей Винничины за последнее время.
"Какое перемирие?! Винницкая область столько похоронок получала в худшие дни обострений! За две недели это уже третья смерть наших земляков на передовой! Вот такие Рождественские страшные подарки принесла нам война! Детки Виктории сейчас (старшое - первоклассник), круглые сироты. Мама пошла на войну, чтобы прокормить их ...", - говорится в сообщении.
Не так давно стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области. Украинец проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.
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Погибшего привезут на Ривненщину во вторник, 13 января.
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