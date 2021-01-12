Жизнь украинки оборвалась на Донбассе



Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в пресс-службе Винницкой ОГА.



"Виктория Слободянюк была призвана на военную службу по контракту Немировским ОРВК Винницкой области. Умерла в зоне ООС (Донецкая область) 8 января 2021. Обстоятельства ее смерти уточняются", - говорится в сообщении.

Виктория - мать-одиночка, у нее остались две дочери (2010 и 2012 г.р.) и родители-пенсионеры.

Местные журналисты отметили, что это не первая смерть жителей Винничины за последнее время.

"Какое перемирие?! Винницкая область столько похоронок получала в худшие дни обострений! За две недели это уже третья смерть наших земляков на передовой! Вот такие Рождественские страшные подарки принесла нам война! Детки Виктории сейчас (старшое - первоклассник), круглые сироты. Мама пошла на войну, чтобы прокормить их ...", - говорится в сообщении.



Не так давно стало известно, что в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области. Украинец проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту.

Погибшего привезут на Ривненщину во вторник, 13 января.

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