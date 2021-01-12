В Украине изменили правила пересечения КПВВ из Луганской, Донецкой областей и полуострова Крым во время пандемии

В частности, добавили еще один способ прекращения самоизоляции. Соответствующее постановление принял Кабинет министров Украины 5 января.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко во время ежедневного брифинга Министерства здравоохранения.

Согласно правилам, 14-дневной самоизоляции подлежат все лица, прибывающие с временно оккупированных территорий, кроме лиц, не достигших 12 лет, тех, кто едет поступать на учебу или учится, а также работников официальных международных миссий и организаций, аккредитованных в Украине.

«Теперь самоизоляцию можно прекратить после получения отрицательного экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2, проведенный после пересечения КПВВ», – сказал Ляшко.

Также ранее сообщалось, что на территории Донецкой области Украина возобновила движение через КПВВ «Гнутово», «Новотроицкое», «Марьинка», «Майорское», а в Луганской области — через КПВВ «Станица Луганская» и новосозданные контрольные пункты въезда-выезда «Счастье» и «Золотое».

Пункты работают ежедневно с 08:00 до 16:00. Раньше некоторые пункты пропуска закрыли, чтобы предотвратить распространение COVID-19 на территории Луганской области.

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