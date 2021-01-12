Маленькой украинке нужна срочная помощь на операцию на головном мозге



Как передает Politeka.net, просьбу о помощи разместили в Facebook-сообществе "Всеукраинская благотворительная организация "Мама і немовля".



Новорожденной крохе с тройни необходима операция на головном мозге. Малышка в реанимации, пока совсем одна, мама с другими крошками еще в роддоме.



По жизненным показаниям ждать нельзя, поскольку у ребенка от избыточного давления страдает мозг. На самые расходные материалы необходимо 40 000 грн Для семьи они просто неподъемные сейчас.

"Верим, что наша кроха обязательно получит хорошие новости, ведь так бороться может только новая жизнь!", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщили, что благодаря помощи неравнодушных украинцев маленькому Ванечке удалось побороть болезнь и поехать домой с больницы. На долю малыша выпало много боли и до 4 операции, а первая из них была сделана сразу после рождения.

Напомним о кадры ЧП на дороге в Киеве: фура провалилась под асфальт.

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.



