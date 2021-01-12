Известная украинская телеведущая Леся Никитюк показала обвисшие "бочка" после праздников

Леся привыкла привлекать внимание публики шутками и умением посмеяться даже над собой самой. Если же в детстве Леся комплексовала по поводу внешности, то теперь с легкостью показывает себя настоящую и не стесняется продемонстрировать недостатки.

После праздников Леся показала на видео, как поправилась и как лишний вес отразился на ее талии.

Не обошлось и без привычных лайфхаков по похудении. Для этого Леся попросила помощи у девочки Оли, которая стояла за ее спиной и придерживала талию Леси, пряча лишние складки. Примечательно, что еще год назад после праздников звезда заявляла, что не занимается диетами:

«Уже 2 года я не ем тяжелого: свинина, телятина, картофель, рис , макароны, хлеб, булки, печенье, торты! Молочку выбросила месяц назад и что вы думаете ??? Меня уже не прыщит. Теперь только соевое, овсяное, кокосовое молоко. В рационе осталась, птица, рыба, гречка, салаты! Борщ и сало раз в неделю ", - поделилась секретами красоты Никитюк.

Новый лайфхак также пришелся по душе фанатам:

«Живой фотошоп😂; Удобная функция😂; Мне нужна такая Оля😘; Можно маленького человечка с собой возить, чисто для талии; Леся - огонь🔥 обожаю); Слууушай, Ле, а можно Олю одолжить?))))😆; ахаха лучшая😂❤️; Как перестать это смотреть? 😂; Класс взяла на заметку🔥; Мужчины боятся такую красоту

Ранее мы также писали, что 33-летняя Никитюк сейчас наслаждается отдыхом в Буковеле, где восстанавливает силы. Артистка, которая прославилась отменным чувством юмора не забывает шутить.

Так, теледива засветила стройную фигуру в лыжном костюме, который ей очень идет.

«Купила лыжи, палки, костюм, очки, носки и даже термо трусики !!! Зачем? Правильно, чтобы сфотографироваться в Буковеле в лобби в отеле😭», - шутливо подписала Леся Никитюк.

Напомним, что мокрая Никитюк похвасталась кадрами ВИП-отдыха, кто составил ей компанию.

Также Politeka писала, что хищная Никитюк с разрезом до трусиков пощекотала нервы пикантной шарадой