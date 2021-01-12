В Полтаве произошла перестрелка, известно о жертвах
Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе полиции в Полтавской области.
Сегодня, около 12, прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской.
"Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция перекрыла все четыре основных выезда из города из-за произошедшего.
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С 13:00 автомобилисты стоят в пробках, а правоохранители ищут в машинах огнестрельное оружие.
Напомним, летом прошлого года в Полтаве была введена спецоперация "Гром" по обезвреживании преступника, который захватил заложника.
Тогда злоумышленник захватил полицейского и пытался покинуть город. В итоге его удалось обнаружить и обезвредить.
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