В Полтаве произошла перестрелка, известно о жертвах

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе полиции в Полтавской области.

Сегодня, около 12, прохожие сообщили в полицию о стрельбе на ул. Нижнемлинской.

"Во время конфликта между мужчинами, один из них получил огнестрельное ранение. Пострадавшего, 1984 г.р., госпитализировали в медицинское учреждение. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.



Сейчас полиция перекрыла все четыре основных выезда из города из-за произошедшего.

С 13:00 автомобилисты стоят в пробках, а правоохранители ищут в машинах огнестрельное оружие.





Напомним, летом прошлого года в Полтаве была введена спецоперация "Гром" по обезвреживании преступника, который захватил заложника.

Тогда злоумышленник захватил полицейского и пытался покинуть город. В итоге его удалось обнаружить и обезвредить.

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