Пожилая волонтерка помогает сиротам из детдома





Зинаида Тегза на протяжении почти 40 лет делает подарки для ребятишек из детдома, который находится рядом с ее жильем. Она регулярно откладывает деньги со своей пенсии, чтобы сделать детям приятно на день Святого Николая. Как передает Politeka.net , историю пенсионерки с Хмельницкого рассказали в сюжете "Суспільного" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)Зинаида Тегза на протяжении почти 40 лет делает подарки для ребятишек из детдома, который находится рядом с ее жильем. Она регулярно откладывает деньги со своей пенсии, чтобы сделать детям приятно на день Святого Николая.

"Так насобирала 2200 гривен. Поэтому теперь и я счастлива, и дети будут счастливы, потому что без подарков не останутся. А так я им уже разное дарила – и тетради, и карандаши, и ручки, Библии... в том году сплела им 16 ковриков", - поделилась женщина.

Волонтерство она решила заняться еще в 1983 году, когда проходя возле детдома она услышала "Мама, забери меня!".

"Я тогда дала себе слово: пока буду жить, буду сюда приходить. Я знаю, что у них там всего достаточно, их государство обеспечивает. Но у каждого свое сердце, которое стремится к любви. Вот я таким образом и хочу передать этим детям частичку своей любви, внимания, тепла, чтобы у них этого было как можно больше", - рассказала пенсионерка.

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