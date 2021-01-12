Молодая жена музыканта и продюсера Александра Цекало, актриса и художница Дарина Эрвин сверкнула роскошной фигуркой в купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм пышногрудая красотка поделилась редким кадром с пляжа. Как известно, у себя в Инстаграм Эрвин не очень часто делится с поклонниками фото. Поэтому любой ее новый пост вызывает восхищение у ее подписчиков.

На новом снимке девушка предстала в миниатюрном купальнике. Внизу на ней красовались черные трусики с высокой посадкой, а вверху звезда надела маленький белый лифчик. Пышный бюст Дарины чуть не вывалился из купальника. Ее «бидончики» впечатлили размером и соблазнительным видом.

Стоит отметить, что Дарина вовсе не худышка. На фото особое внимание привлекли мягкие формы звезды и сочные изгибы.

За короткое время пост Дарины собрал совсем мало лайков. В комментариях ей оставили несколько приятных отзывов.

«Эх, Дарина, я бы имел тебя днем и ночью», «Крутая», «Солнышко», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дарина Эрвин четвертая жена Цекало. Он старше ее на 30 лет. Несмотря на разницу в возрасте пара очень гармонично смотрится вместе. Известно, что Цекало и Эрвин живут в США. В 2019 году они официально узаконили свои отношения.

Напомним, что Дарина Эрвин показала, как развлекается со звездным мужем: «Оседлала жеребца и…».

Как сообщала Politeka, Дарина Эрвин похвасталась вызывающим талантом: на грани приличия.

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