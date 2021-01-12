Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, покорила формами в мини шортах и бикини

Настя занимается моделингом довольно давно, поэтому привыкла показывать в Инстаграм самые смелые свои фото. При этом девушка не скрывает – внимание фанатов ей очень нравится и избегать его она не будет. Даже на пляже Квитко старается как можно больше и откровеннее позировать, делая снимки.

На фан-аккаунте появилось одно из таких фото, которое немало взволновало сеть. Дело в том, что Квитко обладает привлекательной фигурой, а бюст шестого размера практически невозможно скрыть под крошечным лифчиком без бретелей.

Тонкий белый лиф и джинсовые мини-шорты подчеркнули достоинства девушки лучшим образом, поэтому фото с прогулки на пляже не оставило фанатов равнодушными. Нередко они удивляются пропорциям достоинств девушки, обвиняя ту в чрезмерной любви к пластике. Впрочем, данный факт Квитко отрицает.

«Прикоснуться к кому-нибудь, а к ней нельзя; Волшебная девушка, как статуя; Лучшая фигура ; фууу жесть; Выдающийся вид и уникальные формы, вот где напряжение; Однажды мне понадобится шанс сделать такое фото; Люблю тебя; я соблазнил себя этим кадром; Прекрасная форма; Хороших праздников, сладкая леди; Ты выглядишь очень красивой 👌».

На одном из фан-аккаунтов было показано одно из многочисленных фото Анастасии, сделанное на пляже. Девушка позировала в белом купальнике, который был ей не совсем по размеру. Верхняя часть бикини оказалась мала – часть груди Квитко можно заметить из-под ткани снизу.

К слову, бюст шестого размера модели уже стал ее «визитной карточкой». Рекламируя купальники и белье, модель всегда привлекает к себе внимание.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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