В Днепре военнослужащий устроил ДТП, в результате которого погиб ребенок



Как передает Politeka.net, подробности аварии рассказали на сайте Специализированной прокуратуры у военной и оборонной сфере южного региона.

Трагическая авария произошла 12 января.

Военнослужащий одной из воинских частей ВС Украины, во время поворота не предоставил преимущество в движении другому автомобилю.

"От сильного удара автомобиль «Volkswagen Polo» отбросило на тротуар, где произошел наезд на группу людей: смертельно травмированы малолетнего ребенка 2018 рождения. Сейчас военнослужащего-водитель задержан, выясняются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и назначены необходимые экспертизы", - говорится в сообщении.

Девочку сразу же отвезли в расположенную рядом городскую больницу, но врач отказался оказать ей первую медицинскую помощь.

По информации "Информатора", этого медика уже уволили с должности, а в медучреждении проводится внутрення проверка.

Ранее мы сообщали, что в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Одесса-Рени погиб один человек и пострадали дети. Женщина-водитель за рулем автомобиля Opel не справилась с управлением, авто занесло, и она съехала в кювет.

Жертвой аварии стала 71-летняя женщина, мать водителя. Девятилетнего сына и его приятеля-одногодку госпитализировали в больницу.

Напомним, что на трассе Киев-Одесса водитель сбил пешехода и дал по газам: пострадавшего переехала фура

А еще Politeka писала про страшную аварию на Молдаванке в Одессе: что известно о жертвах ДТП и в каком состоянии выжившие

Также Politeka сообщала, что авто слетело с Объездной дороги прямо в воду: кадры происходящего