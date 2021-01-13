Французский астролог и врач 16 века Нострадамус довольно точно предсказал некоторые из самых грандиозных событий за последние несколько сотен лет

В частности, сбылись пророчества Нострадамуса, касающиеся Великого лондонского пожара, Французской революции, появления Адольфа Гитлера, создания атомной бомбы и даже трагической гибели президента США Джона Кеннеди и террористических атак на "башни-близнецы" 11 сентября в Нью-Йорке.

Многие надеятся, что 2021-й год будет лучше, чем предыдущий, принесший эпидемию, которая поставила человечество на колени. Однако, если верить Нострадамусу, то и этот год принесет немало бед. В частности, в ежегодных катренах предсказателя говорится о шести катастрофах и катаклизмах, ожидающих планету в 2021-м, пишет The Mirror.

"Зомби-апокалипсис" (по словам астролога, ученый из России создаст биологическое оружие, которое, в свою очередь, положит начало вирусу, что превратит людей в зомби. Нострадамус говорит о конце света);

Библейский голод (еще одно из предсказаний о конце света, будет массовый голод, масштабов которого мир никогда раньше не видел);

Солнечные бури (нанесут, по словам Нострадамуса, огромный урон нашей планете. «Мы увидим, как вода поднимается, а земля опускается под нее». - писал в катренах ученых из средневековья);

Падение кометы (это также может вызвать огромное количество стихийных бедствий. Нострадамус предупреждал: «В небе виден огонь и длинный след искр». По данным НАСА, к слову, астероид 2009 KF1 может упасть на Землю 6 мая 2021);

Разрушительное землетрясение (в Америке произойдет сильное землетрясение, вероятнее всего, в Калифорнии. Астролог даже предсказал дату - 25 ноября 2021 года);

Появление суперсолдат (согласно пророчеству, в 2021 году солдатам будут имплантировать чипы в мозг).

Стоит отметить, Генсек ООН Антониу Гутерриш в своем предновогоднем заявлении предупредил о росте бедности, неравенства и голода из-за эпидемии китайского вируса, призвав человечество сплотиться для решения этих проблем в 2021-м.

"Мы уже потеряли стольких близких, а пандемия продолжает бушевать... Давайте все вместе поладим между собой и с природой, преодолеем климатический кризис, остановим распространение COVID-19 и сделаем 2021 годом исцеления", - сказал он.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.