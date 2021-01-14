Российский певец Сергей Лазарев назвал вареники российским блюдом
Как передает Politeka.net, соответственное видео артист разместил в сторис на своей страничке в Instagram.
Как известно, Лазарев сейчас отдыхает на острове Бали. Певец решил перекусить в одной из местных кафешек и заказал вареники.
"Тот случай, когда после нескольких недель на Бали так соскучились по русскому традиционному завтраку, что пришли и заказали варенички... Кайфуем", - поделился певец.
Также он удивился, как на тропическом курорте можно вообще было найти такое блюдо.
"Ребята, они офигенно вкусные. Кто бы мог подумать, что на Бали можно поесть такие вареники", – сказал Лазарев.
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Стоит отметить, что вареники все таки не российское, а украинское блюдо, которое делается в виде отварных изделий из пресного теста с различной начинкой.
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Такое заявление артиста не осталось без внимания пользователей сети. Между россиянами и украинцами разгорелись бурные дискуссии о принадлежности борща.
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