Голливудская актриса Анджелина Джоли показала всю свою чувственность в портретной фотосессии
Стиль Анджелины Джоли давно стал известен по всему миру, из-за своей простоты и лаконичности многие считают, что образы актрисы даже можно назвать безупречными. По большей части, Джоли не любит принты, рисунки и лишние украшения.
Именно поэтому артистка выбирает наряды в нюдовых, кофейных и серых оттенках. Излюбленным же цветом знаменитости является черный, который Анджелина Джоли очень редко меняет, обычная выбирая именно чёрный «лук».
И как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, такие образы очень идут Джоли, выгодно подчеркивая ее светлую кожу. Яркий макияж с акцентом на и без того пухлые губы завершил образ актрисы. При этом раскрытая зона декольте привлекла внимание фанатов больше всего:
Лобода проиграла рядом с красоткой-мамой в купальнике, кадры с отдыха: "Моложе дочери выглядит"
Автобус с украинцами слетел в кювет, есть жертвы: первые детали и кадры трагедии
Эллерт довел Мишину до истерики, что не показали зрителям «Холостячки»: «Всю группу на уши подняла»
В больнице Одессы ушел из жизни подросток, несмотря на все усилия врачей: трагические подробности
Кристина Орбакайте неожиданно стала женой известного певца: "Ух ты, у меня новая семья!"
«Такая красивая 👄; Что случилось с плечами?; Красиво ♥ ;💋 есть определенный уровень голливудской богини Анджелины Джоли - ваш 1 из 3; Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂; Просто прекрасно!!; Нет Женщины прекраснее на свете ...; Очень чувственный и привлекательный образ; Красивый ангел с перцем».
Отметим, вне съемок фильмов у актрисы очень плотный график — она гуманитарная активистка и многодетная мама, поэтому чаще всего в повседневной жизни ее наряды совсем другие и более лаконичные.
Они варьируются от случая к случаю, есть среди них и масса деловых, но очень женственных. В то же время на фотосессиях для глянца любит Анджелина придать образам страсти и с легкостью выбирает наряды с открытыми декольте, под которые не прячет бюст.
«Мне нравится быть немного сумасшедшей. Я думаю, что шрамы сексуальны, потому что это означает, что вы совершили ошибку, которая привела к беспорядку» - цитируя Анджелину Джоли, сказано на фан-аккаунте.
Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной
А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры
Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками