Голливудская актриса Анджелина Джоли показала всю свою чувственность в портретной фотосессии

Стиль Анджелины Джоли давно стал известен по всему миру, из-за своей простоты и лаконичности многие считают, что образы актрисы даже можно назвать безупречными. По большей части, Джоли не любит принты, рисунки и лишние украшения.

Именно поэтому артистка выбирает наряды в нюдовых, кофейных и серых оттенках. Излюбленным же цветом знаменитости является черный, который Анджелина Джоли очень редко меняет, обычная выбирая именно чёрный «лук».

И как видно на кадре, представленном на фан-аккаунте в Инстаграм, такие образы очень идут Джоли, выгодно подчеркивая ее светлую кожу. Яркий макияж с акцентом на и без того пухлые губы завершил образ актрисы. При этом раскрытая зона декольте привлекла внимание фанатов больше всего:

«Такая красивая 👄; Что случилось с плечами?; Красиво ♥ ;💋 есть определенный уровень голливудской богини Анджелины Джоли - ваш 1 из 3; Будьте осторожны, чтобы не упасть от ее красоты 😂; Просто прекрасно!!; Нет Женщины прекраснее на свете ...; Очень чувственный и привлекательный образ; Красивый ангел с перцем».

Отметим, вне съемок фильмов у актрисы очень плотный график — она гуманитарная активистка и многодетная мама, поэтому чаще всего в повседневной жизни ее наряды совсем другие и более лаконичные.

Они варьируются от случая к случаю, есть среди них и масса деловых, но очень женственных. В то же время на фотосессиях для глянца любит Анджелина придать образам страсти и с легкостью выбирает наряды с открытыми декольте, под которые не прячет бюст.

«Мне нравится быть немного сумасшедшей. Я думаю, что шрамы сексуальны, потому что это означает, что вы совершили ошибку, которая привела к беспорядку» - цитируя Анджелину Джоли, сказано на фан-аккаунте.

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