Популярная певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, впечатлила пикантными деталями в постели
Как сообщает Politeka.net, девушка выложила откровенное фото на своей странице в соцсети "Инстаграм" и похвасталась достижениями в ушедшем году. Она показалась поклонникам в белом лифчике, а нижнюю часть тела спрятала под одеялом.
В одном нижнем белье Мишель Андраде понежилась в кровати, поправляя подушку. Красотка сонно зажмурилась, а на ее лица застыла счастливая улыбка.
"Утро началось с хороших новостей❤️ Так приятно! Песня «не знаю» в 2020 году была одна из самых прослушиваемых песен на украинском языке на радио!! Мне безумно приятно!! ❤️ Урааа... Видя такие результаты хочется ещё больше дарить вам своё творчество! Может быть записать для вас новый трек на украинском?".
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Пользователи социальной сети похвалили певицу за ее успехи и восхитились ее внешним видом:
"Умничка, пушка)"; "Поздравляю ♥️ ты заслужила"; "Конечно записать! Мы только за 🔥"; "Вау какая красивая, Мишель, ты богиня красоты очень тебя Люблю"; "А мы готовы дарить больше своей любви и отдачи ❤🧸"; "горячая штучка"; "Безумно красивая 😍❣️"; "Нежная"; "Умница"; "Да, это именно то, что чем мы мечтаем, Мишелька"; "Богиня 😘"; "Ты мое солнце, моя радость, люблю тебя"; "Вау😍😍😍ты сногсшибательная Мишелька😍❤️ и это супер пуперская новость про песню".
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
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