Голливудская актриса Анджелина Джоли покорила образом в простом свитере на пляже

Актриса умеет поразить фанатов даже обычным фото или появлением на публике в лаконичных одноцветных костюмах. Благодаря качественному пошиву и минималистичному стилю в одежде, Джоли всегда выглядит дорого, хотя речь и не о деньгах.

На съемках для модных глянцев Джоли также не меняет стиль, предпочитая оставаться в классических нарядах, которые скрывают ее фигуру и подчеркивают женственность. Во время съемки у океана артистка решила прогуляться в одном теплом свитере.

Наряд светло-серого с черным оттенком стал главной деталью в образе звезды, а распущенные волосы и отсутствие яркого макияжа его дополнили.

«Женщина бриллиант прямо💎; Красивый свитер; Любовь Энджи; Отличная картинка 💕; Люблю тебя красивая актриса, Анджелина Джоли 💜🌹; Красивое фото .. дама чудес👌; Хорошее фото; Великолепное пляжное фото Анджелины Джоли, оно такое великолепное и потрясающее; Великолепная дама; Красиво 🌷 😘».

Стиль Анджелины Джоли давно стал известен по всему миру, из-за своей простоты и лаконичности многие считают, что образы актрисы даже можно назвать безупречными. По большей части, Джоли не любит принты, рисунки и лишние украшения.

Именно поэтому артистка выбирает наряды в нюдовых, кофейных и серых оттенках. Излюбленным же цветом знаменитости является черный, который Анджелина Джоли очень редко меняет, обычная выбирая именно чёрный «лук».

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