Младшая сестра покойной российской певицы Жанны Фриске, Наталья показала своего нового возлюбленного

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото с симпатичным миловидным парнем. Мужчина был одет в толстовку с капюшоном, под которым он спрятал свою голову. Наталья тоже была одета в теплую кофту. Она обняла парня сзади, растаяв от счастья. Свою голову девушка положила на мужчину и задумчиво смотрела вдаль.

«Мне так нравится эта фотка», - подписала фото девушка.

В комментариях Наталье оставили массу отзывов, традиционно сравнивая ее со старшей сестрой. Кроме этого, некоторые поклонники обратили внимание, что новый парень Натальи похож на скандального мужа Жанны, телеведущего Дмитрия Шепелева. По мнению поклонников, у мужчин один типаж.

«Ну какая красота! У вас прям взгляд похож....аж до мурашек! Супер», «Огонь, так похожи, будьте счастливы», «Классное фото, красивые и счастливые! Все-таки счастье в глазах женщины рисует любимый мужчина!!!», «Жанна была бы рада за вас», «Этот лучше на вид чем предыдущий», «Похож на Шепелева», - пишут пользователи сети.

Как известно, Дмитрий Шепелев не дает сыну от Жанны ФРиске общаться с родственниками. Сестра Наталья с маленьким Платоном тоже не общается.

Напомним, что сестра Жанны Фриске в мини-бикини сразила наповал пикантной позой на камнях: «Нужно уметь».

Как сообщала Politeka, отец покойной Фриске набросился на Шепелева вслед за Семенович, страсти не утихают: "Он умирать будет...".

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