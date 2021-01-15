Ушел из жизни украинский юрист, соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний



О его смерти слало известно 14 января, передает издание "Гордон".



Известно, что он консультировал студию "Квартал 95" по налоговым вопросам, худруком которой на то время был Владимир Зеленский.

Кроме того, юрист консультировал команду Зеленского на выборах президента и, по данным издания, был одним из ее спонсоров.

По данным издания, у него была тяжелая болезнь, однако какая именно, не уточняется.

У Нижнего остались жена и трое детей.

Ранее актер и автор студии «Квартал 95» Александр Пикалов рассказал о трагедии, которая стала большим шоком для команды.

Инцидент произошел в 2007 году. Тогда в ДТП погиб один из ключевых артистов студии музыкант Анатолий Костюк.

Это стало большим ударом для всей команды, а особенно для Евгения Кошевого, поскольку Костюк был его кумом.

Напомним, коронованный Кошевой из «Квартал 95» заинтриговал внешним видом и важным заявлением

Как сообщала Politeka, стильный Кошевой из "Квартал 95" устроил парад костюмов, кадры

Также Politeka писала, что Кошевой из "Квартал 95" показал, что его 12-летняя дочь вытворяет с задранными ногами.