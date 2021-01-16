Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) показала фигуру в сетчатом костюме

Брюнетка завораживает своими идеальными формами в разных нарядах, передает Politeka.net. В этот раз звезда предстала в сетчатом костюме, который отлично подчеркнул ее формы.

Звезда сейчас отдыхает на мексиканском курорте, показывая свой соблазн во всей красе. Например, в последнем образе сетчатый топ не обтягивал прелести красотки, но оголял упругий живот.

Кроме того, сквозь отверстия можно было заметить пышный бюст, что придавало образу интриги и особой пикантности.

Маленькие шортики обтянули ягодицы и оголили ножки. Ляжки не выглядели идеальными, но очень натуральными, что редкость для нашего времени - звезда засветила целлюлит.

Чистые волнистые волосы стояли "столбом", именно мнением о прически модель попросила поделиться в комментариях.

"Тебе нравятся мои сумасшедшие волосы? 🤪", - написала звезда.

За восемь часов пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев, которые касались не только волос звезды, но и ее невероятных форм.

"Сумасшедшая красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что 36-летняя Кассандра Сьенега занимается рекламой бикини с ранних лет. Модель принимала участие в съемках на Багамах, Ямайке, Мауи, также побывала в Лас-Вегасе, Майами, Гавайях, Сен-Мартене, Франции, Ибице, Ямайке и Филиппинах.

Звезда любит путешествовать, а фото - это ее страсть. Поэтому красотка снимается, где бы не оказалась.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".