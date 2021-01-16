Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, в белье с неоном показала пышную фигуру

Модель с яркой внешностью быстро начала набирать популярность в сети после того, как завела свою страницу в Инстаграм. Бахари публикует фото, на которых позирует в разных образах и хорошо проводит время на отдыхе. А вот личные фото девушки в более открытом и пикантном стиле поражают фанатов.

Все дело в том, что пышные формы Гюль невозможно не заметить, к тому же девушка сама делает на них явный акцент. При этом на критику девушка не реагирует и продолжает показывать себя с неожиданных ракурсов. В неоновом белье с лавандовым оттенком Бахари поразила размерами бедер.

Как видно, звезда поправилась, но это сделало ее еще больше похожей на Кардашьян, считают фанаты. Яркий вечерний макияж, как всегда, дополнил ее образ дня.

«Идеальный пупок; Как всегда удивительно; Великолепный образ; Иранцы, должно быть, трясутся, глядя на это ... ✊; 💋красивая 💋; О, я хочу нарезать 👅 природа щедро одарила😈; Безумная малышка; Одаренная; Боже, ты выглядишь такой роскошно и такой толстой прямо здесь! 😍; красивая женщина с очень крупными формами».

Дома же девушка удивляет личными селфи, на которых позирует либо в белье, либо в боди оригинального дизайна. На фан-аккаунте был опубликован один из таких снимков – на фото Гюль позировала в пудровом боди с глубоким декольте.

Сидя на диване, Бахари удалось показать не только роскошные длинные локоны и новый «лук», но еще и озадачить фигурой. Поклонники снова заметили, что девушка продолжает набирать вес и ее бедра не заметить просто невозможно.

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