Голливудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в самых известных и необычных фотосессиях

Актриса считается не только иконой стиля, но еще и популярной моделью – Джоли приняла участие во многих фотосессиях и каждый раз ее образы становились бурно обсуждаемыми в сети. Примечательно, что с образами актриса никогда не экспериментировала и не меняла стиль слишком кардинально.

Благодаря пухлым губам, выразительным глазам и легендарным скулам с четким профилем, о котором мечтают миллионы девушек, посещая косметолога, Джоли узнаваема на любом фото. Звезда имеет стройное телосложение, благодаря чему фактически в любом наряде выглядит очень соблазнительно.

Черный костюм с глубоким декольте, дневной макияж и распущенные локоны не оставили никого равнодушным:

«Потрясающее небесное тело; Привет из Арубы я восхищаюсь тобой; Красота! ❤; Не может быть столько красоты в одной женщине, которая прекраснее SOS 😍; Красиво ❤️ дамам на зависть; Горячая мама🔥🔥; Я восхищаюсь этой женщиной; Такая милая, милая, привлекательная и смелая; Так гламурно; Красивая женщина и отлично выглядит; роскошная женщина, которая также является живым произведением искусства».

Отметим, благодаря качественному пошиву и минималистичному стилю в одежде, Джоли всегда выглядит дорого, хотя речь и не о деньгах.

На съемках для модных глянцев Джоли также не меняет стиль, предпочитая оставаться в классических нарядах, которые скрывают ее фигуру и подчеркивают женственность. Во время съемки у океана артистка решила прогуляться в одном теплом свитере.

Наряд светло-серого с черным оттенком стал главной деталью в образе звезды, а распущенные волосы и отсутствие яркого макияжа его дополнили.

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