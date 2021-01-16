Известную российскую актрису Лию Ахеджакову уже выписали из медучреждения, где она проходила лечение

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение российской журналистки Елены Рыковцевой в соцсети.

Так, журналистка рассказала, что Ахеджакову уже выписали из московской больницы, где она проходила лечение. Как известно, ранее в СМИ появлялась информация о том, что женщина была госпитализирована, но позже она опровергла это.

Как оказалось, Ахеджакова намеревалась сбежать из медучреждения, о чем Рыковцева написала в своем аккаунте. Стало известно, что российскую актрису выписали еще несколько дней назад, и она пока что чувствует слабость.

Журналистка рассказала, что Ахеджакова из больницы "рвалась на волю с яростью тигрицы".

"Вот Басику (Олегу Басилашвили) удалось ноги унести. Может, по знакомству?! Мне тоже надо устроить побег!" - цитирует журналистка Ахеджакову.

Также, по ее словам, Ахеджакова поделилась своими впечатлениями о регулярном просмотре телевидения во время пребывания в больнице. Она подчеркнула, что в жизни телевизор вообще не смотрит - только YouTube. Но в больнице приходилось включать телевиор, когда уставала читать.

"Когда читать устаешь, включаешь. И вот день и ночь наслаждаюсь пропа****онами. Для меня полная неожиданность, до какой степени это мусорный ящик. Мне уже сон приснился, что у меня во всех сосудах синтетический мусор. И я его чищу, чищу", - рассказывала актриса.