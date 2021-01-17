Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, понежилась на пляже в персиковом бикини

Занимаясь рекламными фотосессиями даже на отдыхе на пляже, девушка не забывает подчеркивать красоту открытыми бикини. Чаще всего любой комплект на Квитко смотрится довольно неоднозначно из-за размеров ее бюста. Девушку это совсем не смущает, и она продолжает баловать фанатов кадрами.

На фан-аккаунтах также нередко публикуют удачные снимки модели, демонстрирующей пляжные луки. Шестой размер бюста, как видно на фото, едва прикрыт мини-бикини персикового оттенка, тогда как волосы звезда оставляет распущенными, а на лицо наносит легкий макияж.

Внешний вид модели удивил пользователей сети, которые были изумлены тем, что Анастасия выглядит, как кукла:

«Самое драгоценное тело; Что на самом деле происходит, вау, ты настоящий человек? ты похожа на куклу😘; Очень люблю темные волосы на тебе; 👏персик на пляже✔️ Красиво; Самая настоящая любовь на земле; Безупречный вид 👌🔥; Барби Доллл; Потрясающе абсолютно великолепно ❤️; Иногда ты хочешь быть камнем; Ура такая горячая; Красивое бикини».

Анастасия при низком росте весит более семидесяти килограмм и отказывается худеть, ведь так потеряет уникальность, считает она. В маленьких бикини девушка надеется подчеркнуть то, как роскошно она выглядит – Квитко считает свой вид лучшим, чем у других моделей.

Более семи лет Квитко занимается рекламными съемками и выставляет напоказ тело в самых дерзких и открытых бикини, при этом девушка старается доказать, что не делала пластики и ее достоинства вполне натуральные. В Инстаграм данная тема является одной из самых частых среди тех, что поднимаются под фото звезды.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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