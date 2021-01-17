Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) впечатлила большими объемами в кружевном белье

Фигура красотки стоит только комплиментов, передает Politeka.net. Звезда это уже неоднократно доказала, демонстрируя формы в самых откровенных нарядах.

В этот раз жаркая брюнетка предстала в кружевном белье зеленого цвета, которое было почти невидимым, насколько оно казалось крохотным.

Маленький лифчик обтянул своим небольшим кружевом часть груди, а остальная - выставилась, привлекая взгляд своей формой. Тонкие бретельки натянулись не только на плечах, но и обтянули тело, а точнее - ребра.

Крохотные трусики держались на тонких резинках, подпрыгнувших выше бедер.

Завершили образ браслеты на руке.

Красотка распустила длинные волосы и смотрела в камеру, приоткрыв губы.

"Я пытаюсь классифицировать вещи здесь! Как вы определяете слово «классная»? 🦋", - написала звезда.

За восемь часов пост собрал более 7000 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали в сторону соблазнительницы много приятных слов, в особенности отмечая ее шикарные формы.

Отметим, 36-летняя Кассандра Сьенега с ранних лет занимается рекламой бикини. Звезда любит много путешествовать и фотографироваться.

Однажды красотка призналась, что мечтает стать женой и матерью. Кассандра обещала, что будет встречать мужа в чем-нибудь горячем и вкусной едой.

По словам звезды, она любит целеустремленных мужчин и именно такого видит с собой.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".