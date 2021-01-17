На место кораблекрушения в рамках спасательной операции направили военное судно и вертолет

Так, сухогруз "Арвин" затонул в воскресенье, 17 января, в Черном море у берегов Турции в районе провинции Бартын, передает BBC.

По имеющейся информации, ранее судно ходило под российским флагом (снято в 1997 году), сейчас - островного государства Палау. На борту было 15 человек экипажа, преимущественно граждан Украины.

Отмечалось, что члены экипажа затонувшего судна находились в трех шлюпках в 600-700 метрах от берега. На место были направлены военное судно и вертолет.

По последним данным, четверо моряков погибли. Шестеро были спасены в рамках спасательной операции, организованной местными властями.

По словам губернатора провинции Бартын Синана Гюнера, из-за ухудшения погодных условий спасательную операцию в море пришлось прекратить. Еще трое выживших, по предварительной информации, находятся в районе скал, и к ним пытаются подобраться по суше.

"Мы вынуждены приостановить поисковую операцию ввиду плохих погодных условий, которые и привели к кораблекрушению", - сказал Синан Гюнер в интервью телеканалу NTV.

Спасенных моряков госпитализировали в больницу.

По данным системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января "Арвин" отправился из грузинского Поти в порт Бургас.

Ранее мы сообщали, 4 декабря в Эгейском море между островами Лесбос и Скирос попал в шторм сухогруз New Leo, на борту которого было много украинцев. В результате ЧП, судно сильно накренилось и капитан был вынужден подать сигнал бедствия.

Сообщается, что в спасательной операции участвовало несколько кораблей и три вертолета, которые эвакуировали 14 членов экипажа — граждан Украины (по всей видимости, все они жители Одесской области).

Напомним, танкер потерпел бедствие у берегов Одессы, на борту много людей: кадры ЧП

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