Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала на постели в купальнике

Звезда с ранних лет занимается рекламой бикини, поэтому уже давно наработала нужный опыт, передает Politeka.net. Звезда остается очень популярной благодаря не только своему навыку позирования, но и шикарным формам.

В этот раз красотка предстала в бело-черном бикини с расцветкой похожей на змеиную кожу.

Лифчик едва удерживал пышную грудь, опасно натянувшись. Казалось, купальник совсем мал для таких "богатств" знаменитости.

Плавки были на высокой посадке, а поясок отлично выделил тонкую талию. Благодаря вырезам по бокам оголились упругие ягодицы.

В руках красотка держала предмет, похожий на кукурузу.

"Неужели девушка не может уединиться? 😏", - написала Кассандра.

За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети завалили комплиментами красотку, ведь ее фигура просто впечатляет невероятно.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега впечатляет красотой. Сейчас на страницу звезды в Инстаграм подписан 1,1 миллион пользователей.

Звезда призналась, что любит путешествовать и фотографироваться. Красотка уже побывала во многих местах, не только в качестве модели, но и ради отдыха.

Модель рассказала, что любит ухоженных и целеустремленных мужчин. Кассандра отметила - когда от молодого человека приятно пахнет, она готова сорвать с него одежду.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".