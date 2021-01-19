Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) предстала на постели в купальнике
Звезда с ранних лет занимается рекламой бикини, поэтому уже давно наработала нужный опыт, передает Politeka.net. Звезда остается очень популярной благодаря не только своему навыку позирования, но и шикарным формам.
В этот раз красотка предстала в бело-черном бикини с расцветкой похожей на змеиную кожу.
Лифчик едва удерживал пышную грудь, опасно натянувшись. Казалось, купальник совсем мал для таких "богатств" знаменитости.
Плавки были на высокой посадке, а поясок отлично выделил тонкую талию. Благодаря вырезам по бокам оголились упругие ягодицы.
Дети Пугачевой и Галкина изменились до неузнаваемости, в сети не скрывают восторга: "Чудо чудное"
Сочная Кухар из "Танців з зірками" в купальнике показала все свое великолепие: "В мой день рождения..."
Потап с высунутым языком дал подсмотреть в лифчик Каменских: кадры супружеских забав
С беременной женой Виктора Павлика случилось непредвиденное во время съемок на ТВ: "Ой, извините..."
Украинка переболела вирусом и назвала симптомы, которые мучают ее до сих пор: "На улице начинается..."
В руках красотка держала предмет, похожий на кукурузу.
"Неужели девушка не может уединиться? 😏", - написала Кассандра.
За два часа пост собрал более 3000 лайков и много комментариев. Пользователи сети завалили комплиментами красотку, ведь ее фигура просто впечатляет невероятно.
Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега впечатляет красотой. Сейчас на страницу звезды в Инстаграм подписан 1,1 миллион пользователей.
Звезда призналась, что любит путешествовать и фотографироваться. Красотка уже побывала во многих местах, не только в качестве модели, но и ради отдыха.
Модель рассказала, что любит ухоженных и целеустремленных мужчин. Кассандра отметила - когда от молодого человека приятно пахнет, она готова сорвать с него одежду.
Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".
Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.
Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".