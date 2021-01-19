Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, повернулась спиной ради эффектного кадра

Модель надела топик, который соблазнительно задрала и повернулась спиной, сообщает Politeka.net.

Таким образом звезда показала свой эффектный вид сзади, ведь именно благодаря формам эта красотка прославилась.

Квитко, чтобы сделать кадр более эффектным, надела стринги, впечатляя своим соблазном.

Модель выгнула спинку, завораживая безупречным изгибом.

Тонкая талия, стройные ножки - это впечатляло не менее упругих ягодиц.

За несколько часов пост в фан-группе собрал много лайков и комментариев.

"Такая горячая крошка", "Твоя спина такая красивая", "Позволь мне позаботиться о тебе, я обещаю, ты не разобьешь свое сердце ❤️ я не подведу тебя, я обещаю, если ты будешь моей", Прекрасная", "Детка, у тебя такие шикарные горячие ягодицы, милая", "❤️ Безупречно все ее тело ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Квитко жила в Калининграде и, решив стать моделью, подписала контракт с одним агенств. К сожалению красотка не пользовалась популярностью, и лишь попавшись на глаза фотографа Анвара Норова, ее известность стала расти.

Звезда стала принимать участие в различных съемках, и в 2015 году модель снялась для известного бренда "Kanye West Clothing", создателем которой является рэпер Канье Уэст.

Напомним, что Анастасия Квитко приспустила топ и явила миру свои "поспевшие дыни": "Нимфа".

Как сообщала Politeka, Анастасия Квитко в "невидимом" топе восхитила размером "кокосиков": "Моя богиня".

Также Politeka писала, что Анастасия Квитко обтянула огромные ягодицы белой сеточкой: "Это не персик, а целый арбуз".