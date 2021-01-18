Украинцы недоумевают, почему ПриватБанк допускает кражу денег с их банковских счетов

Новая жалоба появилась на портале Минфин.

По словам клиентки, 11 января без всяких предупреждений с ее счета списали 300 гривен за якобы оплату "телекоммуникационных услуг".

Но девушка недоумевает из-за того, что ПриватБанк якобы не может отследить, куда ушли эти деньги.

Также она не понимает, почему ПриватБанк пропустил эту транзакцию без какого-либо подтверждения, хотя ранее ей приходило уведомление на телефон.

"Почему банк не может проследить на кого пошли эти деньги, ведь в оплате указываются данные получателя, и от кого идёт оплата. Даже оплачиваешь постоянно с одного адреса, всё равно приходит подтверждение на телефон, а тут банк оплачивает, непонятно что и не может проверить, что это за оплаты. Значит в этом замешен банк и нужно убегать с этого банка", - эмоционально написала клиентка в своем негативном отзыве.

В ПриватБанке мгновенно отреагировали на жалобу и предположили, что банковская карта была ранее добавлена на каком-то сайте для оплаты.

Сотрудник государственного банка также предупредил, что клиентка может самостоятельно заблокировать свою карту в Приват24, если конфиденциальная информация попала третьим лицам.

"Отвязать карту вы можете в личном кабинете данного сайта или обратившись в его поддержку. Если вы имеете подозрение, что данные карты стали известны третьим лицам, советуем заблокировать карту через Приват24 или обратившись к нам в поддержку", - говорится в ответе сотрудника.

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