Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, для которых ближайшая неделя станет удачной

По словам специалиста, с 18 по 24 января благоприятное время наступит в жизни четырех представителей Зодиакального круга, передает Slovofraza.



Рак



Начало недели станет для вас идеальным временем, чтобы проявить себя во всех жизненных сферах. 21 и 22 января астролог называет самыми благоприятными датами. По словам Глобы, эти дни подойдут для занятия домашними делами.



Стрелец



Рожденным под этим знаком Зодиака специалист настоятельно рекомендует заводить новые знакомства. Для одиноких представителей этого знака Зодиака этот период станет удачным для поисков второй половинки. Кроме того, новые люди в жизни смогут повлиять на ваше будущее. Очень важно не сидеть на месте, а действовать. Если что-то пойдет не так, у Стрельцов будет шанс быстро всё исправить.

Водолей



А вот представителей знака Зодиака Водолей ждет успех с деньгами. Астролог призывает опасаться 20 и 21 января, поскольку эти дни будут для вас неблагоприятными. Остальные дни станут идеальным временем для новых начинаний и составления планов на будущее.



Рыбы



Эта неделя идеально подойдет для переосмысления всего происходящего. Крайне полезными будут духовные поиски и занятия домашними заботами. В то же время Глоба призывает помнить о проблемных днях — 23 и 24 января.



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