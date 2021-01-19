Украинка спасла жизни десятков пассажиров



О героическом поступке водителя троллейбуса Зои Ткаченко рассказал "33 канал".

Страшное ДТП произошло еще в январе 1977 года. Тогда водитель Винницкого троллейбуса героически погибла в результате, спасая жизнь 120 пассажиров.

Во время рейса троллейбус внезапно затормозил и в результате гололеда его занесло на встречную грузовик. Передней частью троллейбус врезался в ее бензобак. Оба транспортных средства загорелись.

До того как кабину водителя охватило пламя, она успела тумблером открыть заднюю и среднюю дверь и прокричать «Выходите быстрее».

На момент аварии Зои было 33 года, остались муж, 13-летний сын Виталий и 4-летняя дочь Анна.

Сейчас одна из троллейбусных остановок в Виннице носит имя украинки-героини.





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