Украинка спасла жизни десятков пассажиров
О героическом поступке водителя троллейбуса Зои Ткаченко рассказал "33 канал".
Страшное ДТП произошло еще в январе 1977 года. Тогда водитель Винницкого троллейбуса героически погибла в результате, спасая жизнь 120 пассажиров.
Во время рейса троллейбус внезапно затормозил и в результате гололеда его занесло на встречную грузовик. Передней частью троллейбус врезался в ее бензобак. Оба транспортных средства загорелись.
До того как кабину водителя охватило пламя, она успела тумблером открыть заднюю и среднюю дверь и прокричать «Выходите быстрее».
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На момент аварии Зои было 33 года, остались муж, 13-летний сын Виталий и 4-летняя дочь Анна.
Сейчас одна из троллейбусных остановок в Виннице носит имя украинки-героини.
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