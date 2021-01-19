Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) закружила голову своими формами в бикини

Известная модель записала смелое видео в коричневом мини-бикини, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезда в этот раз предстала на стуле, откинувшись на спинку. Модель сверкнула красивыми ножками и ягодицами в маленьких плавках. Она еле вместила свою пятую точку на сиденье.

Пышную грудь едва ли прикрывали маленькие лоскутки ткани, поэтому грудь выглядела так соблазнительно.

Завершили образ знаменитости различные украшения.

Сьенега распустила пышные черные волосы, но не менее форм привлекал внимание яркий макияж с акцентом на глаза. Такой модель увидишь редко.

"Слова сильны, но совпадают ли они с вашими действиями? 🙏🏼", - подписала снимок модель.

За несколько часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети отвечали на вопрос звезды, а также засыпали ее комплиментами.

"Превосходно!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега уже много лет занимается рекламой бикини. Красотка любит путешествовать и уже побывала во многих местах.

Модель призналась, что хочет влюбиться в целеустремленного мужчину, от которого хорошо пахнет, ведь запахи ее заводят.

А пока красотка активно занимается развитием своей карьеры и отдыхом. К слову, сейчас модель отдыхает в курортном городке в Мексике.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".