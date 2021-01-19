Не все ученики выпускных классов смогут вернуться в школу, после окончания локдауна



Как передает Politeka.net, об этом заявил министр образования Сергей Шкарлет.



По его словам, школьники 9 и 11 классов смогут вернуться к очному обучению с 25 января в тех регионах, где ситуация с коронавирусом будет контролируемой. В противном случае будет смешанная форма обучения.



Также решается вопрос о смешанной форме обучения для учеников и других классов. Ученики 1-4 классов вернуться в школы с 25 января.

Родители в сети по-разному восприняли такой вариант развития событий.



"А как же студенты о них забыли или как, возможно у нас теперь образование переходит полностью на дистанционное обучение. В таком случае и оплата за обучение должна уменьшиться на 80 процентов, потому что заведения на детей не тратят никаких средств кроме оплаты преподавательского персонала", "Задолбали уже тех детей", "Детки разные, мои соседи оставляют, а что делать. Не шучу. Все должны приспосабливаться", "Пока закончится карантин, им пора уже будет жениться и на работу идти", - писали украинцы в сети.

Напомним, школьников младших классов собираются вернуть за парты, заявление Кличко.

Как сообщала Politeka, отмена дистанционного обучения в Одессе, в горсовете оповестили родителей.

Также Politeka писала, что в Харькове начали переводить школьников на дистанционку, срочное заявление.